В красноярских школах продолжается проверка системы питания

В осеннем меню обязательно есть салаты с морковкой и свеклой Фото: Мария ЛЕНЦ

В школах Красноярска продолжается мониторинг системы питания. Напомним, по указу президента более 75 тысяч школьников в крае– ученики 1-4 классов, дети из многодетных и малообеспеченных семей – получают бесплатное горячее питание. В красноярских школах питание детей обеспечивают три организации ООО «РИЧ», ООО «Кулинар» и ООО «КрасПит».

Руководитель главного управления образования города Марина Аксенова регулярно посещает учреждения, где вместе с родителями дегустирует меню. Первая в новом учебном году проверка прошла в лицее №6 «Перспектива» на Кутузова, 72. В этом учебном заведении все 750 учеников питаются бесплатно.

– Как только начинается учебный год, мы пристальное внимание уделяем не только учебному процессу, но и организации школьного питания, – говорит Марина Аксенова. – И самые главные партнеры в этом – родители. Не первый год в Красноярске работает родительский контроль – каждый может прийти в школьную столовую, продегустировать блюда, дать рекомендации. И это приносит свои результаты: дети стали лучше есть каши, первые блюда. Потому что родители сами попробовали, что это вкусно и полезно, и убедили своих детей.

В осеннем меню лицея №6 «Перспектива» самые разнообразные блюда. Например, по понедельникам, согласно 10-дневному цикличному меню, подают молочную кашу, бутерброды с сыром и чай с баранками. Обеды отличаются большим количеством овощей и фруктов. Помимо первого и второго блюд школьникам обязательно подают морковные и свекольные салаты, сезонные фрукты – груши и яблоки.

– В составе комиссии я первый раз, это новый для меня опыт, – рассказывает Павел Неведров, родитель ученика лицея №6. – Мой ребенок перешел в третий класс, и хочу отметить серьезных замечаний по питанию никогда не было. Сыну все нравится, доволен, есть с аппетитом. Теперь и мы, родители, тоже попробовали, что дают на завтрак. Сегодня была очень вкусная пшенная каша, вкуснее чем дома!

В главном управлении образования отметили, совместные выезды в столовые будут проходить в течение всего года. Кроме того, с начала сентября заработала горячая линия по вопросам питания, куда родители могут направлять свои обращения. Специалисты дирекции школьного питания ежедневно выезжают в учреждения, и следят за работой операторов питания.