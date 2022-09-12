В Красноярске заведено уголовное дело на директора Южного рынка из-за сноса павильона

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В Красноярске заведено уголовное дело в отношении директора рынка «Южный». Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, в феврале суд вынес решение о сносе трех незаконных строений, специалисты вручили директору требование о добровольной ликвидации трех павильонов, но за полгода было снесено только два, несмотря на все меры к побуждению исполнения решения суда.

Приставы завели уголовное дело «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Ведется расследование. Директору грозит до двух лет лишения свободы.