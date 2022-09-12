В Красноярске адвокату дали 2 года колонии за вымогательство у подзащитного 3 миллионов рублей

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В Красноярске суд признал виновным адвоката, вымогавшего у своего подзащитного 3 миллиона рублей. Как сообщили в СК, юристу назначили наказание в виде 2 лет колонии общего режима.

В мае 2021 года адвокат решил подзаработать на своем клиенте, который обратился к нему за помощью. Подзащитный мог получить реальный уголовный срок, этим юрист и воспользовался. Он сообщил клиенту, что готов ему помочь уменьшить время лишения свободы. Якобы кто-то из правоохранителей может решить этот вопрос всего за 3 миллиона рублей.

А чтобы подтолкнуть подзащитного к этому решению, адвокат регулярно давил на молодого человека – он врал ему о том, что прокуратура будет запрашивать в качестве наказания большой уголовный срок, а если «все порешать», то подзащитный получит не больше 4-х лет.

3 июня адвокат получил 3 миллиона рублей от своего клиента, а затем, с деньгами, его уже задержали сотрудники ФСБ.