Известный красноярский гонщик Гоча феерично проиграл на шестом этапе Российской дрифт-серии

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Известный красноярский гонщик-дрифтер Георгий Чивчян (по прозвищу Гоча – прим.ред.) феерично проиграл на шестом этапе Российской дрифт-серии. Контакт с Андреем Астаповым закончился сенсационным поражением, и не позволил пройти Гоче дальше ТОП-16.

Но второй красноярский гонщик Аркадий Царегородцев (Царь), не просто с успехом проехал все этапы гонки, но и выбился в лидеры, уступив первенство лишь в финале дрифтеру Роману Тиводару.

Следующий этап пройдет через месяц: 15–16 октября на трассе «Сочи Автодром» определится имя нового чемпиона RDS GP.