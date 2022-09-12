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Спорт12 сентября 2022 6:07

Известный красноярский гонщик Гоча феерично проиграл на шестом этапе Российской дрифт-серии

Георгий Чивчян не смог пройти дальше ТОП-16
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: vdrifte.ru/

Фото: vdrifte.ru/

Известный красноярский гонщик-дрифтер Георгий Чивчян (по прозвищу Гоча – прим.ред.) феерично проиграл на шестом этапе Российской дрифт-серии. Контакт с Андреем Астаповым закончился сенсационным поражением, и не позволил пройти Гоче дальше ТОП-16.

Но второй красноярский гонщик Аркадий Царегородцев (Царь), не просто с успехом проехал все этапы гонки, но и выбился в лидеры, уступив первенство лишь в финале дрифтеру Роману Тиводару.

Следующий этап пройдет через месяц: 15–16 октября на трассе «Сочи Автодром» определится имя нового чемпиона RDS GP.