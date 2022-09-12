Механизмы оживают, Bobcat кидает мячи!

В гп Северо-Енисейский впервые прошел спортивно-патриотический фестиваль «Живая сталь». Проект разработан Молодёжным центром «Аурум» при взаимодействии с ООО «Соврудник». Фестивали социальной, развивающей направленностью уже существуют в российском масштабе - это комплексы спортивно-развлекательных мероприятий, выставок, интерактивных площадок. Именно в главных аспектах – привлечение молодежи, знакомство с серьёзными профессиями - новизна и уникальность североенисейского фестиваля «Живая сталь».

Очень оживленно было в субботний день у РДК «Металлург». Зрители разных возрастов буквально наводнили площадь. Работали непрерывно мигалки транспорта, раздавались гудки спецтехники! Никогда ещё не было собрано в одном месте столько механизированной техники и оборудования! Люди опасных профессий показывали спецтехнику и то, как они применяют на практике профессиональные навыки. Первая площадка, на которую всех пригласил ведущий Павел Хохлов, называлась «Операция по спасению человека из транспортного средства при ДТП». Представители МЧС распиливали автомобиль на две части, чтобы вытащить пострадавшего. После этого в ход шла гидравлическая аварийно-спасательная система тушения, было много пены, летели брызги! Раздавались заслуженные аплодисменты бригаде спасательной службы от многочисленных зрителей. Как отметил зритель фестиваля Анатолий Скурыгин: «Это очень интересно и познавательно, как работают профессионалы. Хорошо работают. И внук видит, уже сказал: «Да! Буду пожарным!».

На фестивале участвовали сотрудники МЧС и полиции, подразделение ГИБДД, ООО «Соврудник», УККР, ВПК «Росомаха», Юнармия, ЮИД. Они способны удивить и вдохновить молодое поколение на выбор будущей профессии!

Соревнование погрузчиков Bobcat – самое захватывающее зрелище! Команды соревновались друг с другом. Рычит железный зверь и по сигналу свистка направляется змейкой по траектории между фишками, везет в ковше мяч. Он оказался способен показывать трюки на бочках - вдавливание гвоздей, парковку, а после этого - забивает гол! Кто самый быстрый из представителей команд – Соврудник или УККР?

Виктор Казак, участник команды ООО «Соврудник» поделился впечатлениями: «Погрузчик Bobcat на многое способен! И работает, и грузит, и возит, и всё, что хочешь, сделает. У него много функций! Я полтора года работаю в компании. Честно сказать, в первый раз у меня такое».

Участник состязания

Виктор Казак забрал главный приз и первое место за соревнования на погрузчиках Bobcat! На такой радостной ноте завершился фестиваль «Живая сталь». А в следующем году фестиваль «Живая сталь» может вновь вернуться на эту площадку. Время покажет.