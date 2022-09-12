В Красноярске 5-летний ребенок ушиб голову на «Столбах»

Фото: КГКУ СПАСАТЕЛЬ

В красноярском нацпарке «Столбы» 11 сентября 5-летний ребенок серьезно ушиб голову. Самостоятельно спустить малыша в город сопровождающие взрослые не рискнули, поэтому обратились за помощью к спасателям.

Как сообщили в КГКУ «Спасатель», мальчишку доставили до улицы Свердловской и передали в руки медикам. Насколько серьезная была получена травма и как малыш себя чувствует сейчас – неизвестно.

Также в выходные произошло еще несколько ЧП – на кордоне «Лалетино» в обморок упала 27-летняя девушка. Спасатели доставили её до улицы Свердловской.

Ну а на смотровой площадке «Манской петли» 52-летняя женщина сломала ногу. Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда эвакуировали туристку при помощи носилок и передали родственникам, они уже увезли пострадавшую в травмпункт.