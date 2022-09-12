Футболисты красноярского «Енисея» обыграли «Краснодар-2»

Фото: ФК Енисей

Футболисты красноярского клуба «Енисей» обыграли команду «Краснодар-2» 11 сентября в выездном матче. Встреча на юге между футболистами закончилась со счетом 1:2 в пользу сибиряков. Теперь игроки ФК «Енисей» занимают 4 место в Первой лиги.

Голами в эту встречу отметились Валерий Кичин (45+1) и Кирилл Столбов (69).Отметим, что красноярцы поднялись на второе место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата России, набрав 16 очков. «Краснодар-2» с 10 очками идет на 11-й строчке.