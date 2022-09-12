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Происшествия12 сентября 2022 3:01

В Лесосибирске 46-летний мужчина выращивал коноплю в бане

Полицейским он сообщил, что выращивал наркотическое растение для себя
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Лесосибирске 46-летний мужчина выращивал коноплю в бане. Как рассказали в МВД, житель края сообщил полицейским, что клуьтивировал наркотическое растение для себя, продавать и делиться коноплей он ни с кем не собирался.

В бане мужчина смог вырастить 3 куста конопли, еще в запасах у него был пакет с марихуаной весом 550 граммов.

- Как оказалось, этой весной мужчина приобрел грунт, семена и всё необходимое оборудование. Посадил семена конопли и обеспечил все условия для их роста, - пояснили в пресс-службе полиции.

В отношении культиватора завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.