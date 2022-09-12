Фото: администрация города

В Красноярске 12 сентября открыли нечетную сторону Маерчака для движения автомобилей. Теперь водители могут проехать от «Космоса» до Республики не ища пути объезда.

Как рассказали «КП-Красноярск» в администрации, наконец-то погода позволила положить асфальт на части улицы, чтобы можно было частично открыть проезд.

Напомним, что часть улицы Маерчака должны были открыть еще 1 сентября, но из-за затянувшихся дождей невозможно было выполнить работы по ремонту дороги в срок, поэтому было решено запустить движение. По планам все работы завершатся к концу октября, тогда же улица будет полностью открыта для проезда.