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Общество11 сентября 2022 11:18

Нейросеть научилась придумывать дизайн красноярского мерча

Студия Артемия Лебедева запустила проект «На районе»
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Нейросеть научилась придумывать дизайнер красноярского мерча. Фото: НЕМАКСИМ

Нейросеть научилась придумывать дизайнер красноярского мерча. Фото: НЕМАКСИМ

Красноярцы могут без помощи дизайнеров создавать идеи идеи для мерча. Студия Артемия Лебедева запустила проект «На районе», где визуал формирует нейросеть исходя из поискового запроса.

Одним из первых затестил программу красноярский блогер НЕМАКСИМ. Молодой человек опубликовал скриншоты результатов, которые получились у него.

-Нужно только ввести название любой точки на Земле, далее алгоритмы уже находят в разных источниках всё, что имеет отношение к местности, а уже после этого система создает уникальный дизайн, - рассказал блогер.