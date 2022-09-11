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Происшествия11 сентября 2022 4:13

Вор вытащил телефон из кармана пассажира в красноярском автобусе

Мужчина похитил дорогой смартфон и попал под суд
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Вор вытащил телефон из кармана пассажира в красноярском автобусе

Вор вытащил телефон из кармана пассажира в красноярском автобусе

Фото: Светлана Макеева

В Красноярске карманник похитил дорогостоящий смартфон у пассажира автобуса. Мужчину отправили под суд. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Как оказалось, 23-летний парень ехал в маршрутке, слушал музыку. На остановке «Предмостная площадь» звук неожиданно пропал. Горожанин начал искать смартфон, но его не оказалось в кармане. Молодой человек сразу же выскочил на улицу, думал, что заметит вора, но ему этого не удалось.

— Полицейские установили личность карманника, им оказался ранее судимый за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью 43-летний красноярец. Он пояснил, что вытащил телефон из кармана потерпевшего и вышел на острове Отдыха. Похищенное имущество он продал и потратил деньги на собственные нужды, — рассказали в МУ МВД «Красноярское».

Мужчину отправили под суд, где его признали виновным в краже. Преступнику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.