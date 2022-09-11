Двух туристов эвакуировали спасатели со «Столбов» в Красноярске. Фото: Агентство ГО ЧС Красноярского края

В Красноярске спасатели в очередной раз оказывали помощь туристам в заповеднике «Столбы». Один из отдыхающих сорвался с первого столба, а второй повредил ногу. О произошедшем рассказали в краевой службе спасения.

Оба происшествия случились 10 сентября. Сначала очевидцы вызвали МЧС сообщив, что 38-летний мужчина повредил ногу в районе 4-ого столба. Сам идти он не мог, и пришлось поэтому доставлять его до спасательного поста на носилках.

Вечером произошло еще одно ЧП. На этот раз все гораздо серьезнее. С первого столба сорвался 58-летний мужчина. У него оказалась разбита голова. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили его со скалы и на носилках и эвакуирован до поста. После оказания первой помощи его передали медикам.