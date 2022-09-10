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Здоровье10 сентября 2022 9:21

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 253 человека

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 10 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 253 человека

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 253 человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1 253 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 397 725 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 751 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 370 409 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 4 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 974 человек. Госпитализировано 109 человек.