В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 253 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

10 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1 253 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 397 725 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 751 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 370 409 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 4 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 974 человек. Госпитализировано 109 человек.