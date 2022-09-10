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Общество10 сентября 2022 8:47

В Железногорске заблудившихся супругов нашли в лесу благодаря сигнальной ракете

Заблудились во время сбора грибов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Железногорске супругов нашли в лесу благодаря сигнальной ракете

В Железногорске супругов нашли в лесу благодаря сигнальной ракете

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске полицейские с помощью сигнальной ракеты нашли заблудившихся в лесу супругов. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В полицию позвонила 56-летняя женщина, которая и рассказала, что пошла в лес со своим 60-летним мужем, и заблудилась. Полицейские приехали к указанной местности, и нашли машину супругов. Полицейские перезвонили женщине и узнали, что у заблудившихся при себе есть сигнальная ракета.

Железногорцы запустили ее. И двигаясь на звук выстрела, полицейские нашли и вывели из леса сибиряков. Они рассказали, что слишком увлеклись дикой охотой и поздно поняли, что отошли дальше, чем планировали.