В Красноярске заключенные будут делать лавочки для Татышев-парка. Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

Делать лавочки для Татышев-парка в Красноярске будут заключенные. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по краю.

Скамейки, сделанные руками заключенных, появятся в западной части Татышева. Сумма контракта составила 1,1 миллиона рублей.

В ведомстве обещают, что они будут удобными и долговечными, а при производстве используются самые современные технологии:

- При изготовлении используются новейшие технологии, поэтому архитектурные сооружения и элементы декора соответствуют всем современным требованиям дизайна, экологичности и безопасности, - сказал начальник отделения маркетинга регионального ГУФСИН Сергей Маркатюк.