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Общество10 сентября 2022 7:11

В Красноярске заключенные будут делать лавочки для Татышев-парка

Договор подписан на сумму 1,1 миллион рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске заключенные будут делать лавочки для Татышев-парка. Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

В Красноярске заключенные будут делать лавочки для Татышев-парка. Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

Делать лавочки для Татышев-парка в Красноярске будут заключенные. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по краю.

Скамейки, сделанные руками заключенных, появятся в западной части Татышева. Сумма контракта составила 1,1 миллиона рублей.

В ведомстве обещают, что они будут удобными и долговечными, а при производстве используются самые современные технологии:

- При изготовлении используются новейшие технологии, поэтому архитектурные сооружения и элементы декора соответствуют всем современным требованиям дизайна, экологичности и безопасности, - сказал начальник отделения маркетинга регионального ГУФСИН Сергей Маркатюк.