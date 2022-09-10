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Происшествия10 сентября 2022 6:57

В Красноярске водитель совершил ДТП и сбежал, оставив пострадавшую пассажирку

Дорожные полицейские выясняют обстоятельства
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске водитель совершил ДТП и сбежал, оставив пострадавшую пассажирку. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске водитель совершил ДТП и сбежал, оставив пострадавшую пассажирку. Фото: ЧП Красноярск

В 6 часов утра 10 сентября на Калинина в Красноярске произошло ДТП, в котором пострадала женщина, а водитель сбежал. В ГИБДД выясняют обстоятельства.

В районе дома №43 на Калинина водитель «Ниссана» не справился управлением и влетел в препятствие. Машина начала гореть, водитель сразу же сбежал, оставив в салоне 32-летнюю пассажирку. Как сообщают очевидцы, к месту быстро приехали пожарные, которые потушили огонь и спасли женщину.

Дорожные полицейские сейчас выясняют обстоятельства.