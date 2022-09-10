В Красноярске закладчица пыталась выдать героин за прах собаки Фото: Мария ЛЕНЦ

6 сентября в Красноярске полицейские задержали девушку и парня с 500 граммами героина. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Ночью инспекторы ГИБДД на Калинина остановили автомобиль. За рулем находился 26-летний парень, рядом с ним – 21-летняя девушка. Оба вели себя подозрительно, полицейские заподозрили у молодых людей наркотическое опьянение.

Внимание инспекторов так же привлек пакет, торчащий из сумочки пассажирки. Она пояснила, что это прах ее собаки. Такой ответ стражей порядка, естественно, не убедил. Впрочем, уже на улице девушка призналась, что в пакете наркотики.

Пару доставили в отделение полиции, а «прах» отправили на экспертизу, которая подтверидила, что это героин общей массой 500 граммов. Полицейские выяснили, что парень с девушкой – закладчики. В их отношении завели уголовное дело. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, молодой человек отказался от медицинского освидетельствования. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2-х лет. Автомобиль отправили на спецстоянку.