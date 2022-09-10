Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2022 3:58

Сильный ветер повалил деревья в нацпарке «Красноярские Столбы»

На туристических тропах образовались завалы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: нацпарк "Красноярские Столбы"

Фото: нацпарк "Красноярские Столбы"

Из-за штормового ветра вечером 8 сентября пострадали не только деревья в городе, но и на Красноярских Столбах. Об этом сообщают в пресс-службе нацпарка.

Из-за стихии на туристических тропах образовались завалы из поваленных деревьев, кустарников и сломанных веток. Порывы ветра в тот день, по данным метеостанции «Нарым» составили 15 м/с.

Сотрудники нацпарка быстро справились с последствиями сильного ветра. Но в пресс-службе отметили, что риск падения сухостойных деревьев остается. Туристам советуют не гулять на Столбах, если сила ветра составляет 10 м/с и больше.