Сильный ветер повалил деревья в нацпарке «Красноярские Столбы»

Фото: нацпарк "Красноярские Столбы"

Из-за штормового ветра вечером 8 сентября пострадали не только деревья в городе, но и на Красноярских Столбах. Об этом сообщают в пресс-службе нацпарка.

Из-за стихии на туристических тропах образовались завалы из поваленных деревьев, кустарников и сломанных веток. Порывы ветра в тот день, по данным метеостанции «Нарым» составили 15 м/с.

Сотрудники нацпарка быстро справились с последствиями сильного ветра. Но в пресс-службе отметили, что риск падения сухостойных деревьев остается. Туристам советуют не гулять на Столбах, если сила ветра составляет 10 м/с и больше.