Segezha Group продолжает модернизировать Лесосибирский ЛДК №1

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приступила к реализации второго этапа инвестиционного проекта по строительству сушильного комплекса в Лесосибирске. На промышленной площадке АО «Лесосибирский ЛДК №1» начался шефмонтаж девяти сушильных камер. Проект позволит повысить операционную эффективность предприятия и увеличить выпуск готовой продукции. Сейчас комбинат производит свыше 600 тысяч кубометров пиломатериала в год.

«В настоящий момент идет механический монтаж девяти сушильных камер, технических помещений, производятся общестроительные работы. Уже закончена прокладка внешних инженерных сетей и монтаж новой трансформаторной подстанции. Все работы продлятся до середины ноября», - сообщает генеральный директор Лесосибирского ЛДК №1 Евгений Гавренев.

В октябре прошлого года завершили первый этап проекта: на комбинате установили три сушильные камеры, обустроили бетонные площадки для формирования сушильных партий.

Инвестпроект является частью программы модернизации АО «Лесосибирский ЛДК №1». Он предусматривает установку новых 12 сушильных камер периодического действия в дополнение к действующим 24. Также на комбинате осуществляют работу 13 сушильных камер непрерывного действия. Все они рассчитаны на высокоэффективную работу в условиях суровых сибирских зим.

Наряду с новыми сушильными мощностями до конца 2023 г. на предприятии будет построена новая теплостанция на кородревесных отходах мощностью 40 мВт. Также появится линия сортировки пиловочного сырья производительностью до 1,5 млн куб. м в год.

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