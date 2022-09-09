В Красноярске производитель лестниц украл у 15 заказчиков почти 3 миллиона рублей

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В Красноярске производитель лестниц для домов и коттеджей украл у 15 заказчиков 2,7 миллиона рублей. Как сообщают в МВД, мужчина, брал предоплату за изготовление лестниц, но заказы не выполнял.

В ноябре 2021 года мужчина занял место управляющего в строительной фирме своего тестя. В течение следующего года мужчина заключал контракты, брал от 50 до 70% процентов предоплаты и переставал выходить на связь с заказчиками.

В общей сложности он обокрал 15 клиентов на сумму 2,7 миллиона рублей.

Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.