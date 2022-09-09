В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 278 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

9 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1 278 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 396 472 случая заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 761 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 369 658 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 4 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 970 человек. Госпитализировано 88 человек.