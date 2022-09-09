Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершен первый этап выбора мэра города. После личных собеседований, где кандидаты представляли свою программу о «предстоящей деятельности на должности главы города» и возможной схемы организации управления администрацией, из 21 претендента осталось только двое. Ими стали и.о. главы города Владислав Логинов и руководитель Центрального района Вадим Войцеховский. Чиновники набрали максимальное количество баллов: 1 734 и 1 532 соответственно.

Следующий этап пройдет 13 сентября во время сессии городского совета. Кандидаты выступят уже перед депутатами, которые затем выберут главу города путем тайного голосования. Кресло мэра получит тот, за кого проголосует максимальное количество депутатов.

Напомним, что прямые выборы глав городов Красноярского края в 2014 году отменил губернатор Виктор Толоконский, передав это право городскому совету депутатов.