На Красноярской ГЭС проводят ремонт шестого гидроагрегата

Постепенно на ГЭС проведут замену всех 12-ти гидроагрегатов. Фото предоставлено компанией

На Красноярской ГЭС продолжается обновление оборудования. Сейчас на станции идет расширенный капитальный ремонт гидроагрегата №6. В начале сентября специалисты провели монтаж нового рабочего колеса в турбину гидроагрегата. Это трудоемкий процесс, поскольку колесо необходимо переместить в узкую шахту турбины при помощи мостового крана. Вес оборудования достигает 280 тонн, а диаметр – 8 метров. Операция по погружению занимает, в среднем, не более получаса, после чего начинается комплекс работ по монтажу оборудования на место. До конца 2022 года отремонтированную машину введут в эксплуатацию с новым рабочим колесом и силовым трансформатором.

Обновление оборудования на Красноярской ГЭС, которая входит в российский энерго-металлургический холдинг En+ Group, идет в рамках комплексной инвестиционной программы модернизации сибирских ГЭС Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия», инициированной основателем компании Олегом Дерипаской.

– Основная цель проекта «Новая энергия» – повышение надежности оборудования, – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Это ключевой показатель для работы любой энергетической станции. Благодаря программе на предприятиях внедряются новейшие разработки по оборудованию и технологии производства, за счет чего достигается увеличение коэффициента полезного действия и дополнительная экономическая эффективность. Программа реализуется только за счет собственных средств компании.

Напомним, замена рабочих колес на станции началась в 2017 году. Тогда на ГЭС привезли два колеса, их ввели в эксплуатацию на гидроагрегатах №5 и №9 в 2018 году. Осенью 2021 года на станцию доставили еще пару колес для гидроагрегатов №10 и №6. Постепенно на ГЭС проведут замену всех 12-ти гидроагрегатов.

По заявленным характеристикам новые колеса, устанавливаемые в гидроагрегаты станции, обладают увеличенным коэффициентом полезного действия – конфигурация их лопастей позволяет вырабатывать больше энергии при том же объеме воды, что использовали их предшественники. Также новые колеса рассчитаны на многолетний срок эксплуатации. Благодаря обновлению оборудования компания повышает уровень эксплуатационной надежности и безопасности станции.