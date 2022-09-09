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В Красноярске отопительный сезон начнется с 15 до 18 сентября. Как сообщил и.о. главы города Владислав Логинов журналистам, в эти даты будет подписано соответствующее распоряжение.

Точная дата пока неизвестна, но отопление в домах должно появиться на следующей неделе. Отметим, что на сегодняшний день уже в несколько больниц, школ и детских садов Красноярска подано тепло. Это было сделано по заявкам, которые составили руководители учреждений. Жители домов также могут провести собрание, решить включить отопление раньше и попросить УК подать заявку на включения отопления.