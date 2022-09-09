Жители Красноярского края употребляют 6,3 литра чистого алкоголя на душу населения

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Жители Красноярского края употребляют в год 6,3 литра чистого алкоголя на душу населения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава. Как отмечают в ведомстве, смертность от употребления алкоголя не уменьшается, показатель зависимости в Красноярском крае выше российского на 17%, а показателя в Сибирском Федеральном округе - на 8%. При этом он снизился за последние 10 лет в 1,8 раза.

Но при таком серьезном потреблении алкогольных напитков, возникает риск прогрессирующей деградации населения. Отметим, что согласно статистике ВОЗ, это процесс начинается при потреблении алкоголя на душу населения более 8 л.

Сейчас в регионе снижаются продажи пьянящих напитков - в 1,6 раз (темп прироста -38%) но при этом сохраняется стабильно высокий уровень продажи суррогатов. По данным Роспотребнадзора, алкоголь — причина 45% отравлений в крае.