Фото: СК

В Красноярске избрали меру пресечения для главного инженера управляющей компании, который занимался обслуживанием хоккейной коробки, на корой ворота упали на ребенка. Как сообщили в СК, суд постановил избрать запрет определенных действий.

Так главный инженер не сможет посещать офис УК, общаться с его работниками и сотрудниками подрядных организаций, а также потерпевшей стороной.

Напомним, что мужчину подозревают в совершение преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Уголовное дело было заведено после того, как 5 сентября 7-летний мальчик с отцом и бабушкой играл в мяч в хоккейной коробке во дворе на Авиаторов, 45. В какой-то момент он руками повис на перекладине ворот. В итоге конструкция рухнула на ребенка, мальчик госпитализирован. Его состояние оценивается, как средней тяжести.

Оказалось, что ворота не были закреплены. В управляющей компании комментировали, что в паспорте объекта крепление ворот на спортивной площадке не предусмотрено. Однако эксперт по оценке безопасности спортивного оборудования Андрей Румак отметил, что хоккейные ворота относятся к понятию «универсальный инвентарь». А все универсальное оборудование, так как оно не имеет эксплуатации под надзором специалистов, обязано быть закреплено. Либо должно находиться вне пределах досягаемости, когда не используется по назначению.

Кто прав, кто виноват, выяснит следствие. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.