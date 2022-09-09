В Красноярске госавтинспекторы за год наказали 2262 автомобилиста за нарушение правил регистрации

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В Красноярске сотрудники ГИБДД за год наказали 2262 автомобилиста за нарушение правил регистрации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были подведены итоги рейда, направленного на выявление автомобилей, регистрация которых прекращена, либо собственник числится умершим.

Во время рейда инспекторы обнаружили 22 нарушителя – собственники транспортных средств нарушили правила регистрации. Трое из которых попались повторно.

- Кроме этого, 2 автомобилиста не имели права управления транспортными средствами, четверо ранее были лишены водительских прав, но позволили себе сесть за руль. Их автомобили были помещены на специализированную стоянку. Водители привлечены к установленной законом ответственности, - сообщили в ГИБДД.