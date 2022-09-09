В Красноярске на Полтавской вместо аварийных домов появился сквер

Фото: министерство транспорта

В Красноярске на улице Полтавской, в Свердловском районе, вместо аварийных домов благоустроили сквер. Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, после сноса жилья территория пустовала, и жители микрорайона проголосовали за обустройство в таком виде.

Сквер появился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Его площадь – 14 000 квадратных метров. На территории располагаются спортивная и две детские площадки амфитеатр, сцена, качели, пешеходные тропинки, освещение, площадка для выгула и дрессировки собак, зона для тихого отдыха.

Дизайнеры продумывали наполнение сквера с учетом пожеланий жителей микрорайона, перед началом проектирования красноярцев пригласили на урбан-форумы, где и обсуждался проект.