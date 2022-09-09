В Красноярском крае спустя сутки нашли заблудившихся в лесу мужчину с 6-летним ребенком

Фото: КГКУ Спасатель

В Минусинском районе Красноярского края спасатели вместе с полицией, МЧС и волонтерами нашли заблудившихся в лесу 47-летнего мужчину и его 6-летнего ребенка. Грибники почти сутки провели в массиве, пока их не нашли специалисты.

8 сентября отец с сыном отправились на «тихую охоту». Опытный грибник заблудился и не смог выйти из леса до вечера. На их поиски отправились специалисты КГКУ «Спасатель», а позднее к ним присоединились сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

Мужчину с ребенком искали всю ночь. К счастью, их обнаружили ранним утром, жизням и здоровью заблудившихся грибников ничего не угрожает.