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Общество9 сентября 2022 2:31

В Богучанском районе новым прокурором стала Лилия Грекова

Ранее советник юстиции занимала должность заместителя прокурора Советского района Красноярска
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Лилия Грекова Фото: Прокуратура

Лилия Грекова Фото: Прокуратура

В Богучанском районе Красноярского края у прокуратуры произошли кадровые изменения. Как сообщили в ведомстве, новым прокурором была назначена советник юстиции Лилия Грекова. Отметим, что ранее она занимала должность заместителя прокурора Советского района Красноярска.

Лилия Грекова училась в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. На службу в прокуратуру она пришла в сентябре 2004 года, начала свою карьеру с должности помощника прокурора Центрального района Красноярска. Затем работала старшим помощником в Ленинском районе, помощником прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры края.