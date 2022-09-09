В Богучанском районе новым прокурором стала Лилия Грекова

Лилия Грекова Фото: Прокуратура

В Богучанском районе Красноярского края у прокуратуры произошли кадровые изменения. Как сообщили в ведомстве, новым прокурором была назначена советник юстиции Лилия Грекова. Отметим, что ранее она занимала должность заместителя прокурора Советского района Красноярска.

Лилия Грекова училась в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. На службу в прокуратуру она пришла в сентябре 2004 года, начала свою карьеру с должности помощника прокурора Центрального района Красноярска. Затем работала старшим помощником в Ленинском районе, помощником прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры края.