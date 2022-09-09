Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на Маерчака приступили к укладке асфальта. Как рассказали в администрации города, наконец погода позволяет это сделать, дожди временно прекратились.

Напомним, что в ближайшее время частично откроется для проезда автомобилей улица Маерчака. Как сообщил и.о. мэра Владислав Логинов, нечетную сторону запланировано запустить уже на этой неделе.

Отметим, что открытие было запланировано на 1 сентября. Как сообщили в администрации, в график работ вмешался дождь. Из-за осадков рабочие не смогли уплотнить основание дороги, которое необходимо для безопасного проезда.