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Общество9 сентября 2022 2:15

В Красноярске на Маерчака приступили к укладке асфальта

Погода наконец позволяет это сделать
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на Маерчака приступили к укладке асфальта. Как рассказали в администрации города, наконец погода позволяет это сделать, дожди временно прекратились.

Напомним, что в ближайшее время частично откроется для проезда автомобилей улица Маерчака. Как сообщил и.о. мэра Владислав Логинов, нечетную сторону запланировано запустить уже на этой неделе.

Отметим, что открытие было запланировано на 1 сентября. Как сообщили в администрации, в график работ вмешался дождь. Из-за осадков рабочие не смогли уплотнить основание дороги, которое необходимо для безопасного проезда.