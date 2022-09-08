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Происшествия8 сентября 2022 14:44

Житель Норильска разбил палатку-теплицу с коноплей в собственной квартире

Он попался правоохранителям с запрещенной травой в карманах
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Житель Норильска устроил наркотическую плантацию в собственной квартире. В одной из комнат он устроил теплицу, где выращивал коноплю. О делишках мужчины стало известно, когда он сам попался полиции с наркотиками в карманах.

Полицейские задержали подозрительного норильчанина на улице, и нашли у него 22 пакетика с марихуаной. Наведавшись к нему домой, в одной из квартир правоохранители обнаружили палатку с системой орошения и вентиляцией.

Внутри полицейских ждали три десятка горшков с кустами конопли. Также в квартире лежали семена запретного растения, и готовая к сбыту дурь. Из квартиры полицейские вынесли почти три килограмма веществ.

На самого норильчанина завели сразу два уголовных дела. Арестовывать его не стали – ограничились подпиской о невыезде. Однако теперь ему грозит серьезный срок, вплоть до 20 лет тюрьмы.