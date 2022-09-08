Обыски в «Красноярскнефтепродукте» связаны с проектом рекультивации территории нефтебазы

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Источники ТАСС раскрыли подробности обысков в офисе «Красноярскнефтепродукта». Накануне силовики наведались в здание компании и задержали гендиректора Бориса Золотарева. Сообщается, что обыски связаны с проектом рекультивации территории бывшей красноярской нефтебазы.

Предприятие закрыли в 2019 году, а год спустя обнаружили скопления нефти под землей. Из-за этого территория, по идее, непригодна для застройки, но некие чиновники подсказали Золотареву, как провернуть схему с рекультивацией и последующей застройкой земли.

Сообщается, что Золотарев пошел на сделку со следствием – он «изобличил вышестоящих руководителей», так что его не стали арестовывать и отпустили домой. О каких именно лицах идет речь, пока не уточняется.