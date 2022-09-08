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Общество8 сентября 2022 12:46

В Красноярске начали забивать сваи под будущий детский сад в километре от дороги

Параллельно со стройкой разрабатывается проект подъездной дороги
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске приступили к строительству детсада в микрорайоне «Медицинский городок», недалеко от кардиоцентра. Как рассказали в мэрии, подрядчик уже начал забивать сваи. До конца года планируется также возвести стены.

Все работы, по плану, завершатся к августу следующего года. После этого сад сможет принять 300 детей.

Примечательно, что учреждение строят буквально «в поле», вдали от дорог. Сейчас проектировщики только начали разрабатывать подъездную дорогу – ее протяженность составит аж 900 метров.