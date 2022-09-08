В Красноярске уличную мебель с площади Революции перенесли в сквер Космонавтов. Фото: Красгорпарк

В Красноярске уличные лавочки перевезли с площади Революции в сквер Космоноватов. Об этом сообщают в Красгорпарке.

Специалисты начали демонтаж уличной мебели на площади Революции из-за строительства метро. Часть из нее перевезли в сквер Космонавтов. Кроме лавочек, на новое место переехали урны и кадки с кустарниками, а скоро здесь появятся перголы с качелями.

Кроме того, в сквере привезут растения для пересадки. По словам специалистов, осень – лучшее время для этого. Жары уже нет, но еще достаточно влажно.

Также обновлена ракета. Ее помыли и покрасили, а в скором времени здесь обновят плитку.