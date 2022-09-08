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Общество8 сентября 2022 10:18

В Красноярске перед станцией «Злобино» благоустроили сквер

Модернизировать сквер решили по итогам голосования
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске перед станцией «Злобино» благоустроили сквер. Фото: городская администрация

В Красноярске перед станцией «Злобино» благоустроили сквер. Фото: городская администрация

В Красноярске у станции «Злобино» благоустроили сквер. Об этом сообщают в городской администрации.

В сквере уложили брусчатку, отремонтировали тротуары, сделали ливневки, высадили новые деревья, а старым – провели санитарную обрезку. У привокзальной площади посадили кустарники и восстановили газон.

Вдоль пешеходных дорожек обновили уличные светильники, а на центральной аллее поставили информационный стенд. Также здесь появился книжный шкаф для буккроссинга.