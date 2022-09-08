В Октябрьском районе Красноярска открылся центр дополнительного образования детей

Занятие в спортивной школе «Вертикаль» Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале учебного года в Красноярске в одном здании на улице Киренского, 70а открылись два учреждения дополнительного образования детей в сфере искусств и две спортивные школы: одна из них олимпийского резерва, вторая – обычная. В конце прошлого года администрация города выкупила большое здание, чтобы создать в нем Центр дополнительного образования. После ремонта в здании разместились филиалы детской музыкальной школы №12 и детской художественной школы №2, а на верхнем этаже – спортивные школы по вольной борьбе и шахматам.

В детской музыкальной школе оборудованы восемь учебных классов (фольклорный, хоровой, оркестровый и даже хореографический класс с раздевалками и душевыми), закуплены мебель, новое музыкально-звуковое и звукоусиливающее оборудование, открыты новые отделения – хореография, фольклор и эстрадное. Сейчас здесь занимаются 53 школьника, открыт набор в класс хореографии, фольклора и эстрады.

В детскую музыкальную школу купили новое музыкально-звуковое и звукоусиливающее оборудование Фото: Мария ЛЕНЦ

В филиале художественной школы работают 5 мастерских – рисунка, живописи, скульптуры, две композиции. В них занимаются 153 учащихся возрастом от 5 до 17 лет.

– Октябрьский район густонаселенный, активно развивается и здесь необходимы учреждения, где дети могут получить музыкальное, художественное образование, – считает руководитель главного управления культуры администрации города Любовь Сахарова. – Благодаря новому зданию, мы получили значительное увеличение площадей, открыли два полноценных филиала. Сейчас мы набираем только первый класс. Полная загрузка учреждения пройдет постепенно, в течение четырех лет. Максимально здесь будут учиться около полутысячи человек.

Занятие в классе хореографии Фото: Мария ЛЕНЦ

Другую часть здания занимают спортивная школа «Вертикаль» по шахматам и шашкам и спортшкола олимпийского резерва по вольной борьбе.

– Мы очень рады переезду – здесь просторные классы, больше ребятишек смогут заниматься. Более того, территория у нового здания позволяет построить быстровозводимый павильон для зала борьбы и оборудовать спортивную площадку, – сообщил руководитель главного управления по физической культуре и спорту Валерий Черноусов. – Двери школ всегда открыты, если есть желание у детей заниматься спортом, мы ждем!

Отметим, что переезд позволил увеличить план комплектования в спортивной школе «Вертикаль» на 88 человек – теперь заниматься этими видами спорта смогут 168 спортсменов. Набор в школу продолжается, записаться на занятия на Киренского можно по телефону 200-26-11.