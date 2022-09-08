Более 20 городов и сел края получили ускоренный мобильный интернет

Модернизированные базовые станции появились в Красноярске, Ачинске, Канске, Железногорске и других городах края

МегаФон модернизировал 4G-оборудование в 22 населенных пунктах региона – от крупных городов до небольших поселков. Инженеры активировали технологию MIMO, увеличивающую пропускную способность сети, еще на 50 базовых станциях.

Модернизированные базовые станции появились в Красноярске, Ачинске, Канске, Железногорске, Минусинске, Зеленогорске, Лесосибирске и других городах края. Улучшения могут заметить и жители небольших населенных пунктов, среди которых Арейское, Миндерла, Идринское, а также деревни Бугачево и Старцево, численность которых не превышает пятисот человек.

Теперь абоненты, попадающие в зону обслуживания модернизированного объекта связи, автоматически может пользоваться ускоренным мобильным интернетом – скорость передачи данных в таких локациях выросла на треть.

Также расширилась зона покрытия сети 4G за счет увеличения дальности распространения радиоволн, существенно выросла помехоустойчивость сигнала и улучшилось качество вызовов в VoLTE – технологии, позволяющей звонить в сети 4G с наилучшим качеством звука.

– Потребление мобильного интернета в крае продолжает увеличиваться, а требования к скорости становятся все выше. Поэтому внедряются новые технические решения – на сегодняшний день в Красноярском крае уже 96% всей сети LTE поддерживает передовую технологию MIMO, и мы продолжим работу в этом направлении», – рассказал Антон Коновалов, технический руководитель МегаФона в Красноярском крае.

По словам специалиста, для усиления надежности и стабильности сигнала, а также устойчивости инфраструктуры к нагрузкам, ранее компания провела еще одну масштабную модернизацию в 160 населенных пунктах края. Это позволило повысить скорость мобильного интернета в среднем на 40%.