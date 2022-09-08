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Здоровье8 сентября 2022 9:00

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 259 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 8 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 259 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 259 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

8 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1 259 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 395 194 случая заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 752 человек. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 368 897 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 966 человек. Госпитализирован 91 человек.