В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1 259 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

8 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1 259 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 395 194 случая заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 752 человек. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 368 897 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 966 человек. Госпитализирован 91 человек.