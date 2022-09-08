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Общество8 сентября 2022 8:33

Во время спецоперации на Украине погиб охотовед из Красноярского края

Прощание состоится, когда тело мужчины доставят на родину
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Во время спецоперации на Украине погиб охотовед из Красноярского края. Фото: Артем Черных

Во время спецоперации на Украине погиб охотовед из Красноярского края. Фото: Артем Черных

Во время спецоперации на Украине погиб охотовед из Красноярского края Геннадий Цыбульский. Об этом в соцсетях сообщил глава Манского района Артем Черных.

Цыбульский около 30 лет прослужил в полиции. Последнее его место работы – охотовед в Манском районе. Был ветераном локальных боевых действий. Получил множество наград: Отличник МВД 1, 2, 3 степени, За службу на Кавказе, За службу России, За верность долгу.

Кроме того, являлся сопредседателем движения «Юнармии» в Манском районе и входил в общественный совет «Боевое братство». Прощание с Геннадием Цыбульским состоится, когда его тело доставят на родину.