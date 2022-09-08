Во время спецоперации на Украине погиб охотовед из Красноярского края. Фото: Артем Черных

Во время спецоперации на Украине погиб охотовед из Красноярского края Геннадий Цыбульский. Об этом в соцсетях сообщил глава Манского района Артем Черных.

Цыбульский около 30 лет прослужил в полиции. Последнее его место работы – охотовед в Манском районе. Был ветераном локальных боевых действий. Получил множество наград: Отличник МВД 1, 2, 3 степени, За службу на Кавказе, За службу России, За верность долгу.

Кроме того, являлся сопредседателем движения «Юнармии» в Манском районе и входил в общественный совет «Боевое братство». Прощание с Геннадием Цыбульским состоится, когда его тело доставят на родину.