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Общество8 сентября 2022 8:14

В Красноярском крае за лето утонули 55 человек

МЧС подвели итоги купального сезона
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае за лето утонули 55 человек

В Красноярском крае за лето утонули 55 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за лето 2022 года утонули 55 человек, из них 10 детей. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

В общей сложности за лето сотрудники МЧС выявили более 600 нарушений правил плавания на маломерных судах. 270 случаев были связаны с нахождением на суде без спасательного жилета, еще 140 раз судами управляли люди без соответствующего разрешения, либо с нарушениями правил плавания.

Кроме того, за лето было выписано 134 штрафа за купание в запрещенных местах и купание в нетрезвом состоянии.