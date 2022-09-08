В Красноярске благоустроили сквер перед зданием железнодорожной станции «Злобино»

Проект реализовали по нацпроекту «Жилье и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Кировском районе Красноярска перед зданием железнодорожной станции «Злобино» завершено благоустройство сквера. Проект реализовали по нацпроекту «Жилье и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Общественное пространство признано победителем по результатам рейтингового голосования в Красноярске в 2021 году.

– Территория перед зданием станции Злобино давно требовала благоустройства, причем работы необходимо было выполнить комплексно – обновить асфальтобетон, наружное освещение… В прошлом году мы провели благоустройство улицы Академика Павлова. Ее преображение подтолкнуло жителей к более активной позиции на голосование за сквер перед станцией – за него отдали свои голоса более 5 тысяч человек, – отметил руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин.

В обновленном общественном пространстве уложили брусчатку, отремонтировали тротуары вдоль многоквартирных домов и сделали дорожки из асфальтобетона, обеспечили водоотвод с помощью дренажной отсыпки из щебня. На территории сквера провели санитарную обрезку зеленых насаждений и высадку новых деревьев. В центральной зоне и на привокзальной площади высадили кустарники и многолетние растения, восстановили газон.

В сквере появился книжный шкаф для буккроссинга. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Также в сквере смонтировали новое освещение: вдоль пешеходных дорожек и на привокзальной площади установили парковые светильники, центральную зону осветили светильниками на тросовом креплении.

В новом общественном пространстве установили книжный шкаф для буккроссинга. В местах ожидания на площади перед вокзалом и в центральной части сквера поставили скамейки и урны.

А в среду, 7 сентября, на центральной аллее обновленного пространства для горожан организовали праздник с выступлениями творческих коллективов.