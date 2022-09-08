В августе российский рынок автокредитов вырос на 30%

По информации экспертов банковского рынка, российский рынок автокредитования демонстрирует уверенный рост пять месяцев подряд. В августе продажи в этом сегменте увеличились на 30% и превысили 72 млрд рублей. Всего по итогам восьми месяцев года выдачи автокредитов в России составили почти 437 млрд рублей.

Динамику подтверждает и статистика одного их крупнейших российских банков. В целом по России за январь-август автолюбители провели свыше 31 тысячи сделок в банке ВТБ примерно на 40 млрд рублей. Эксперты банка отмечают, что на фоне реализации госпрограммы в августе резко выросла доля новых машин в продажах - она увеличилась сразу на 13 пп к предыдущему месяцу. В результате более половины выдач (54%) автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства. Жители Красноярского края и Республики Хакасия за 8 месяцев оформили в банке 570 автокредитов на сумму свыше 800 млн руб. В августе выдачи автокредитов увеличились на треть по отношению к июлю. Средний размер кредита составил 1,4 млн рублей.

«Мы ожидаем, что на фоне дальнейшего налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска машин новые авто продолжат отвоевать свои позиции», - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.