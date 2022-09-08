Суд отменил решение о сносе скандального кафе «Кантри» в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о сносе скандального кафе «Кантри». Как сообщает депутат Заксобрания Илья Зайцев, дело возвращено в Красноярский краевой суд.

Жалоба владельца здания на проспекте Мира Ольги Грималюк была удовлетворена частично. По какой причине кассационный суд принял такое решение, станет известно 9 сентября.

Напомним, что здание было возведено в самом центре Красноярска в 2018 году. В дальнейшем оказалось, что строительство велось с грубыми нарушениями.

Судебная тяжба длилась с 2019 года, и в августе 2022 года было принято решение о сносе здания до 29 августа. Но Грималюк успела обжаловать это решение.