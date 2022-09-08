В красноярском Медгородке началось строительство детского сада. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске в микрорайоне Медгородок началось строительство детсада, рассчитанного на 300 мест. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Строители уже выкопали котлован и сейчас забивают сваи. Завершить строительство детского сада планируется в августе 2023 года. Он возводится по типовому проекту.

В здании будут помещения для 12 групп: 4 группы для детей 1,5-3 лет, восемь – для детей 3-7 лет. На втором этаже будут расположены музыкальный и спортивный залы. Цокольный этаж отдадут под технические помещения. Кроме того, к зданию построят и подъездные пути, длина дороги составит 900 метров.

Такие же детские сады уже работают на Норильской, 60 и 78-й Добровольческой бригады, 27. Такой же садик возводится сейчас в Академгородке. Новые детсады строятся в рамках проекта «Демография».