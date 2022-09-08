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Общество8 сентября 2022 5:23

В Красноярске работник «Леруа Мерлен» продал краденые стройматериалы почти на 900 тысяч рублей

Он три месяца тащил материалы из магазина
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске работник «Леруа Мерлен» продал краденые стройматериалы почти на 900 тысяч рублей

В Красноярске работник «Леруа Мерлен» продал краденые стройматериалы почти на 900 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 29-летнего мужчины взыскали почти 900 тысяч рублей за кражу стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Красноярского края.

Парень работал в «Леруа Мерлен» специалистом по приемке товаров. Около трех месяцев он вывозил из магазина профнастил и плиты из деревянной стружки, и продавал их через соцсети. Сумма ущерба составила более 880 тысяч рублей.

В итоге мужчину признали виновным в краже в особо крупном размере. Взыскать ущерб с красноярца поручили приставам. Мужчина перечислил всю сумму ущерба.