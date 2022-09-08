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Общество8 сентября 2022 5:20

13 сентября состоится прямая линия с топ-менеджером ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Юлия Владимировна Смирнова

Юлия Владимировна Смирнова

Как количество зарегистрированных жильцов влияет на размер платы за электроэнергию? Что такое социальная норма? Как подключить гараж к электричеству? Эти и многие другие вопросы вы можете задать заместителю исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлии Смирновой.

13 сентября в 17:00 топ-менеджер энергосбытовой компании проведет прямую линию в нашем официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы принимаются:

- в комментариях под постом с анонсом во «ВКонтакте»;

- по телефону 8 (391) 263-99-18;

- в гугл-форму https://vk.cc/cgkrha

- на электронную почту smi@kes.esc-rushydro.ru.

Во время прямой линии вопросы можно будет задавать в чате трансляции.