В Норильске оштрафовали экс-замглавы за превышение должностных полномочий

В Норильске чиновники растратили из городского бюджета 2,4 миллиона для сокрытия ошибки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске экс-замглавы города признали виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В 2019 году подсудимая с начальником отдела управления имущества по ошибке включили в контракт по обслуживанию помещений города неточные адреса, где выполнять работы возможности не было. Когда исправить ошибку стало невозможно, они придумали план, чтобы скрыть оплошность и избежать наказания.

Чиновники нашли знакомого подрядчика, который бы не оспаривал из условия. В итоге чиновница подписала ложные акты приемки, хотя знала, что никаких работ не проводилось. Сговорчивому подрядчику перечислили 2,4 миллиона рублей.

Но прокурорская проверка нарушения выявила. На женщину завели уголовное дело. Суд признал ее виновной в превышении полномочий и приговорил к штрафу, сумма которого не озвучивается. Вторая фигурантка ранее так же было признана виновной. Дело в отношении подрядчика находится на рассмотрении.