Житель Красноярского края нашел арсенал оружия в поле и забрал его себе

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае у жителя деревни Косонголь полицейские обнаружили целый арсенал различного оружия. Об этом сообщает МВД по краю.

На чердаке дома и в гараже мужчины обнаружили два нарезных карабина модели ТОЗ-16, макет автомата Калашникова, карабин Мосина с самодельным нарезным стволом с двумя затворами, трехствольное нарезное ружье с комбинированным стволом, три гладкоствольных ружья и 204 холостых патрона. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было.

Полицейским он рассказал, что нашел арсенал в поле, когда выводил скот на пастбище. Мужчина решил, что оружие может пригодиться, и отнес все к себе домой. В его отношении заведено уголовное дело за незаконное хранение оружия.