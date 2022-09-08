В Красноярске мотоциклист сбил перебегавшего дорогу 13-летнего школьника

Фото: ГИБДД Красноярск

Вечером 7 сентября в центре Красноярска 28-летний мотоциклист наехал на 13-летнего школьника. Об этом сообщает ГИБДД Красноярска.

Все произошло у дома на Карла Макса, 90. Мотоциклист на своей «Ямаха» двигался в сторону Перенсона, где сбил 13-летнего подростка, перебегавшего дорогу на запрещенный сигнал светофора. Мальчик серьезно пострадал, сейчас он находится в больнице.

Красноярска госавтоинспекция призывает родителей поговорить о безопасности дорожного движения с детьми.