Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2022 1:59

В Красноярске мотоциклист сбил перебегавшего дорогу 13-летнего школьника

Ребенка госпитализировали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: ГИБДД Красноярск

Фото: ГИБДД Красноярск

Вечером 7 сентября в центре Красноярска 28-летний мотоциклист наехал на 13-летнего школьника. Об этом сообщает ГИБДД Красноярска.

Все произошло у дома на Карла Макса, 90. Мотоциклист на своей «Ямаха» двигался в сторону Перенсона, где сбил 13-летнего подростка, перебегавшего дорогу на запрещенный сигнал светофора. Мальчик серьезно пострадал, сейчас он находится в больнице.

Красноярска госавтоинспекция призывает родителей поговорить о безопасности дорожного движения с детьми.